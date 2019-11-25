اليوم.. الحكم على 32 متهمًا فى "خلية ميكروباص حلوان"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقد بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، حكمها على 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عفيفي عبدالله المنوفي، وخالد نصار، وسكرتارية أيمن القاضي، وكانت المحكمة قد قررت إرسال أوراق 7 متهمين للمفتى لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.



وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظات القاهرة والجيزة انضموا إلى جماعة محظورة تهدف على منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي، إضافة إلى أنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.