انطلاق عرض "رحلة سعيدة" على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية

شهدت وزيرة الثقافة انطلاق العرض المسرحي رحلة سعيدة الذي يأتي ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان سامح بسيوني، وإخراج محمد مرسي، وذلك على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، وبحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



وقالت وزيرة الثقافة، إن مسرح الدولة يواصل دوره الفاعل في مواجهة التعصب والفكر المتطرف، مشيرة إلى أن عروضه نجحت في جذب الجمهور بعد أن تم اختيارها بعناية لتلعب دورًا فاعلًا على طريق بناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعي.



وأضافت أن تحويل مسرح المواجهة والتجوال إلى فرقة تضاف إلى كيان البيت الفني للمسرح يهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الفكرة الرامية إلى نشر التنوير في مختلف أرجاء الوطن، مشددة على أن يطوف عرض رحلة سعيدة محافظات مصر، وفي صورة تجسد الاهتمام بتبني ورعاية النابغين.



من جانبه، أكد الفنان إسماعيل مختار، أن عرض رحلة سعيدة يعد الأول لمسرح المواجهة والتجوال بعد تحويله من شعبة إلى فرقة يديرها الفنان سامح بسيوني، مؤكدًا على تقديم كل الدعم لها باعتبارها تتمتع بطبيعة خاصة تتيح لها تقديم عروضها في أماكن عامة.



وأوضح الفنان سامح بسيوني، أن العرض يتناول طبائع النفس البشرية والأنماط المختلفة للشخصيات في المجتمع المصري من خلال مواقف يتعرض لها مجموعة مسافرون إلى منطقة ساحلية يتعرضون لأزمة أثناء السفر، ويبدأ كل منهم في طرح حل لها.



يشار إلى أن عرض رحلة سعيدة، تأليف محمد الصواف، بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، واستعراضات سمير نصري.