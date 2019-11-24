تحليل الحمض النووى لـ900 رجل لكشف جريم قتل بشعة منذ 23 عامًا

لجأت الشرطة الألمانية أمس إلى سؤال حوالي 900 رجل عن اختبار حمضهم النووي، ليساعدهم هذا الأمر في حل قضية قتل بشعة وقعت لفتاة بعمر 11 عامًا منذ 23 عامًا.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خطفت كلوديا روف من مدينة جريفينبرويش الغربية، واغتصبت وخنقت حتى الموت عام 1996 في قضية هزت ألمانيا، وتم العثور على جثتها في أوسكيرشن، 43 ميلا إلى الجنوب من مسقط رأسها.



وطلبت الشرطة الألمانية من 900 رجل، كانت تتراوح أعمارهم ما بين 14 و70 عامًا وقت مقتل روف، إجراء اختبار لمسحة اللعاب لتحديد الحمض النووي الخاص بهم.



واتجهت الشرطة في وقت سابق من هذا الشهر إلى العديد من المنازل، لتسليم الدعوات لإجراء تحليل الحمض النووي، والإجابة عن أسئلتهم بشأن مقتل الفتاة.



وأوضحت السلطات الألمانية أنها عثرت على آثار الحمض النووي للقاتل على جثة الفتاة ويأملون أن تقودهم التحاليل المطلوبة إلى القاتل الحقيقي.