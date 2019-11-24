خطر الربو.. 3 أشياء عليك تجنبها

الربو هو مرض التهابي مزمن في الرئتين والممرات الهوائية يسبب صعوبة في التنفس مع ضيق الممرات الهوائية، ومن أبرز الأمراض شيوعًا بين الأطفال، فتعرف على الأخطاء التي يجب تجنبها للمصابين بالربو، وفقًا لموقع "wikihow".



الأتربة والهواء الملوث

لمرضى الربو يجب الابتعاد عن الأتربة، فعند استنشاق الهواء الملوث يحدث أزمة في الجهاز التنفسي، لذلك يجب تنظيف المنزل أول بأول وعدم وجود المريض في المنزل.



وعند الطقس المحمل بالأتربة يجب ارتداء واقي لمنع وصول الأتربة للأنف والجهاز التنفسي.



العطور

العطور ذات الرائحة النفاذة يجب الابتعاد عنها فورًا، فعند استنشاقها يحدث خلل في الجهاز التنفسي لمرضى الربو، فعند وضع العطور يجب ان تكون رائحتها مناسبة لمرضى الربو وليست نفاذه.



التدخين

الإقلاع عن التدخين من أهم العادات التي يجب أن يفعلها مريض الربو، فإنه يسبب كوارث صحية بالجهاز التنفسي والقفص الصدري.