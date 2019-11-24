عمرو أديب يكشف تفاصيل لقائه مع ولي العهد السعودي

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال حفل غداء دعي إليه هو وشخصيات أخرى، وذلك بعد سباقات "فورمولا إي" للسيارات الكهربائية.



قال "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الأمير محمد بن سلمان سلم عليه بحفاوة شديدة، لافتًا إلى أنه التقى الأمير مرتين، المرة الأولى في السفارة السعودية والثانية في المملكة السعودية.



وأضاف: "رجل متواضع سلم بحفاوة شديدة، وسألني عن حال مصر، وقلت له إني أحضر للمملكة منذ أسبوعين ورأيت تغير كبير"، مردفًا: "متواضع جدًا يريد أن يكون موجودًا مع الناس".



ولفت "أديب"، إلى أن ولي العهد طلب من أحد وزرائه فهد التونسي أن يشرح له رؤية المملكة العربية السعودية، والذي تحدث عن الزراعة والجيش والتسليح وشركة أرامكو، وأشياء كثيرة عن التعاون المشترك مع مصر.