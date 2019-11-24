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إغلاق المدارس والمعاهد في صيدا بلبنان غدًا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:51 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أعلنت المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة في صيدا، تعليقها العمل غدا، بالتزامن مع الدعوات التى أطلقها المتظاهرون لشن إضرابا عاما فى البلاد.

وأفادت المدارس والمعاهد فى بيان لها، بأنه حرصا على سلامة الطلاب، قرر مديرو المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة في صيدا، تعليق الدروس غدا الاثنين، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام.

وأغلق المتظاهرون الطريق الدولية المنية العبدة على المدخل الجنوبي لمحافظة عكار، مساء اليوم الأحد، كما تم إقفال كل المسارب المرورية المتفرعة عن مستديرة ببنين- العبدة.

كما أغلق المتظاهرون المسرب الوحيد الذي كانوا قد أبقوه سالكا على المسلك الشرقي لأوتوستراد جل الديب، وبذلك تم قطع الأوتوستراد بالاتجاهين بشكل كامل أما الطريق البحرية والطرقات الداخلية فسالكة، وتشهد زحمة سير.

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