بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 16 فى انقلاب ميكروباص بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين من بينهم 5 أطفال بعد انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا وتم نقلهم لمستشفى المنيا العام.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارًا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين.



انتقلت أجهزة الأمن حيث تبين مصرع: محمود محمد محمود عبد الكريم 25 سنة ومقيم محافظة سوهاج، وإصابة كلًا من: خلف إبراهيم مصطفى 27 سنة بكسر بالذراع الأيسر وكدمات وسجحات، ومحمد جمعة محمد 20 سنة خلع في الكتف الأيمن، وصبري محمد محفوظ عبد الظاهر اشتباه كسر بالساعد الأيمن، وأحمد حمادة أحمد 10 سنوات كسر بالقدم الأيمن، ويوسف محمد محمود 3 سنوات جرح قطعي بالرأس، ورأفت محمدين عبد الله 69 سنه خلع بالكتف الأيمن وكدمات، ومروة راضي محمد عبد الله 3 سنوات جرح بفروة الرأس، وسعيدة أحمد 40 سنة جرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالقفص الصدري وكدمات، وباسم صفوت فرغلي 35 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد كامل مدكور 33 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليمنى، وسيف محمد محمود 4 سنوات سجحات وكدمات بالجسم، وشريفة أحمد صالح 32 سنة سجحات وكدمات، ورشا عمر أحمد 36 سنة كدمات وسجحات، وحمدي حامد عامر 40 سنة اشتباه كسر بالقدم اليسري وجرح قطعي بالرأس، وأحمد حمدي حامد 8 سنوات جرح قطعي بالرأس وكدمات وسيدة مجهولة الهوية 40 سنة إصابة بمفصل الركبة واشتباه ما بعد الارتجاج.



تحرر عن الحادث المحضر اللازم ونقل المصابين لمستشفى المنيا العام وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.