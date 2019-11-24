الإثنين 25 نوفمبر 2019 الموافق 28 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

هأرتس: الليكود يجري انتخابات أولية على رئاسة الحزب في 6 أسابيع

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:48 م
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
طباعة
اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس اللجنة المركزية بحزب ليكود اليميني حاييم كاتس على إجراء انتخابات أولية على رئاسة الحزب في غضون ستة أسابيع، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم.

ومع ذلك، قالت وكالة أنباء بلومبرج إنه لا يوجد مؤشر إلى إذا ما كانت الانتخابات الأولية ستجرى قبل أو بعد حل الكنيست في 11 ديسمبر، وهو الموعد الذي ينتهي عنده تفويض الكنيست لتشكيل حكومة.

كان جدعون ساعر النائب عن حزب "ليكود"، بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، قد تقدم في وقت سابق من اليوم الأحد بطلب لرئاسة الحزب لإجراء انتخابات تمهيدية بحلول 11 ديسمبر المقبل، وذلك أملا في الإطاحة بنتنياهو.

وهي أول محاولة رسمية داخل الحزب المنتمي إلى تيار يمين الوسط للإطاحة بزعيمه منذ إعلان النائب العام الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت الأسبوع الماضي توجيه اتهامات لرئيس الوزراء بالفساد.

وتنتهي في 11 من الشهر القادم مهلة منحها الرئيس رؤوفين ريفلين لنواب الكنيست لتشكيل حكومة، وإلا فإنه سيتعين التوجه لانتخابات نيابية ستكون الثالثة في إسرائيل خلال عام واحد.

وتتزايد الضغوط على نتنياهو بسبب فشله في تشكيل حكومة بعدما لم يسفر إجراء الانتخابات مرتين عن نتيجة غير حاسمة العام الجاري، تاركة إسرائيل في حالة مستمرة من الشلل السياسي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن ساعر القول إن اقتراحه سيقود إلى "تشكيل حكومة ضمن الكنيست الحالي وينهي الأزمة السياسية المستمرة منذ عام تقريبا، وسيمنع الانجرار لانتخابات نحن في غنى عنها".

وكان نتنياهو أكد يوم الخميس الماضي عزمه على البقاء في منصبه، ووصف توجيه لائحة اتهام له بأنه أمر يرقى إلى مستوى "محاولة الانقلاب".

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الإسرائيلي لا يلزم نتنياهو بالاستقالة من منصبه بسبب توجيه لائحة اتهام ضده، وإنما يجبره فقط على الاستقالة إذا ما تمت إدانته في النهاية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

العلاج بالجنس.. تفاصيل مثيرة فى ذبح "دجّال المريوطية"

منذ حوالي 4 ساعات

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. نص أخطر تقرير رقابى عن مخالفات الهيئة القومية للبريد

منذ حوالي 8 ساعات

كشف ملابسات العثور على هيكل عظمي في أرض زراعية بدمياط

الصور

image description

أبطال الفيلم الصينى "الحائط الرابع" يحضرون عرضه فى مهرجان القاهرة

image description

وزيرة الثقافة وإلهام شاهين ولبلبة يفتتحون معرض "القاهرة.. أحبك"

image description

رانيا يوسف وأبطال فيلم "زافيرا" يشاهدون عرضه الأول في مهرجان القاهرة

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

خاص.. نص أخطر تقرير رقابى عن مخالفات الهيئة القومية للبريد

الطب الشرعى يؤكد اغتصاب رضيعة.. والأب: الجن السبب

الباز لـ معتز مطر: "أنت ندل في بيتك فكيف تزعم البطولة أمام الشاشة"

العلاج بالجنس.. تفاصيل مثيرة فى ذبح "دجّال المريوطية"

أيام زمان

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

تفاصيل آخر حوار في حياة عبدالحليم حافظ: «حلم بإطلاق مشروع خيري ضخم»

«تزوّجت هذا الرجل سرًا».. اعترافات نجوى فؤاد

ads

نجم الساعة

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

الصحة

خطر الربو.. 3 أشياء عليك تجنبها

"الصحة العالمية": 80% من المراهقين كسولين

مأكولات تزيد الإحساس بالسعادة

يحميك من السرطان.. 7 فوائد لـ"الأناناس"

الرئيس نيوز

متحدث النواب لـ"مدبولي":هناك 5 وزراء صمتهم أفضل من حديثهم

هازارد: محمد صلاح وثنائي ليفربول الأحق بالكرة الذهبية

"أخطأت وأصبت"..هذا ما قالته "والي" بعد تولي منصبها الأممي

مصطفى بكري: التعديل الوزاري قريب ويشمل 10 وزارات

منوعات

"أنا لم أعد هنا".. كيف تصبح الموسيقى ملاذا من ألم الغربة والعنف

أكاديمية النسور للكاراتيه تعقد اختبارات نقل الأحزمة

ابتكار جديد لحماية "الكلاب العسكرية" من فقدان السمع

10 وجهات سياحية حول العالم بأقل من 100 دولار

كشكول

افتتاح معرض الطلاب الموهوبين في المدارس الفنية بشمال الجيزة

اجتماع بـ "6 أكتوبر التعليمية" لمتابعة تطبيق منظومة التعليم الجديد

بالصور.. تكريم 18 طالب بمعهد النور للمكفوفين لحفظ القرآن بقنا

طالبات التعليم الفني يشاركن في تطوير وتجميل كورنيش أسيوط

إسلام سياسي

مستشار «المريدية»: التصوف يلعب دور محورى فى قارة إفريقيا

ممثل النقشبندية الصينية: التيارات السلفية سبب انتشار الفتن فى العالم

مفتى أستراليا: نتعاون مع الأزهر لمواجهة الإسلاموفوبيا

نكشف قصة تسمية الجماعة الإسلامية بجماعة الجنازير قديما

مقالات الرأي
ماجد حبته
مفيد فوزي.. شىء من البارانويا
عمرو خالد
«والباقيات الصالحات».. أملك فى الدنيا والجنة «١-2»
د. منى حلمى
تموين الأنوثة الذى يفتح الأبواب المغلقة
مؤمن المحمدي
الضحك القديم
المزيد

الثقافة

مركز إبداع الإسكندرية يناقش "دندرة اللعنة المزيفة"

مختبر السرديات الأردني يناقش ثلاث مخطوطات مسرحية

"تأثير البيئة في الأعمال الأدبية".. مناقشات بالدقهلية

"المرأة ودورها في نشر الثقافة".. محاضرة بالشرقية

صفحتنا ع الفيس بوك