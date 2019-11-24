نتنياهو يوافق على إجراء انتخابات حزب الليكود

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، موافقته على إجراء انتخابات داخلية لحزب الليكود الذي يتزعمه.



وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، بأن نتنياهو اجتمع مع عضو الكنيست رئيس حزب الليكود حاييم كاتس، وقررا وفقا لاتفاقهما السابق، عقد اجتماع لحزب الليكود في 5 ديسمبر المقبل، والموافقة على إلغاء الانتخابات التمهيدية على قائمة الحزب.



كما أكدت صحيفة هارتس، موافقة نتنياهو وكاتس على إجراء انتخابات داخلية لحزب الليكود في غضون ستة أسابيع بعد مطالبة جدعون ساعر بإجراء انتخابات في الحزب.



وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء ورئيس حزب الليكود، وافق على إجراء هذه الانتخابات، دون النظر في إمكانية إجرائها قبل حل الكنيست، لافتة إلى أن الحزب سيعقد الأسبوع المقبل لإلغاء قائمة الانتخابات التمهيدية.