رئيس منظمة التنمية الأفريقية "النيباد" يصل القاهرة

وصل الدكتور إبراهيم ماياكي رئيس منظمة التنمية الأفريقية "النيباد" إلى القاهرة اليوم، للمشاركة في مؤتمر البنية التحتية الأفريقية "البيدا".



يشار إلى أنه سيتم غدًا افتتاح فعاليات الأسبوع الخامس لبرنامج تنمية البنية التحتية في إفريقيا PIDA WEEK الذي أصبح أكبر منصة قارية لمناقشة قضايا البنية التحتية في القارة، والذي يعد فرصة قيمة لصانعي القرار من القطاع العام ومطوري المشاريع والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لتبادل وجهات النظر وتقديم حلول نحو تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإقليمية في القارة.