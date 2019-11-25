بالصور.. تفاصيل زيارة وفد يابانى لقرية محمد صلاح بالغربية

شهدت قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، قيام وفد ياباني بزيارة القرية مسقط رأس اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، لصناعة فيلم تسجيلي عن اللاعب بمناسبة كأس العالم للأندية.



وأكد مصدر داخل القرية، أنه كان في استقبال الوفد، صلاح غالي والد الكابتن محمد صلاح، وسمير مهنا، مدير عام إدارة

إعلام وسط الدلتا.



وأوضح المصدر أن الوفد جاء عن طريق الهيئة العامة للاستعلامات لصناعة فيلم تسجيلي عن اللاعب، مشيرًا إلى أن الوفد زار القرية والمدرسة التي قام بإنشائها وتم إطلاق اسمه عليها.