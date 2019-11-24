حسن حسني عن شائعة وفاته: "بتأذوني ليه.. لما يجي أجلي هتّكل"

طمأن الفنان حسن حسني، جمهوره على حالته الصحية، قائلأ: "أنا الحمد لله زي الفل وكويس".

وعبر "حسني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج مساء "دي إم سي"، عن استيائه من الشائعات المستمرة التي يتم إطلاقها باستمرار عن وفاته، مؤكدًا أنها المرة الرابعة التي يحدث فيها مثل هذا الأمر.

وواصل: "لو شوفتوا أولادي جايين لي الساعة 1 بالليل، شكلهم يصعب على الناس، علشان يطمنوا علي، وأنا ما عنديش فكرة خالص عن اللي بيتقال".

واستكمل: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيعمل كده، أنا آذيته في أيه علشان يعمل كده، ولا هو استفاد أيه؟".

أضاف: "لكل أجل كتاب، أنا لما يجي أجلي هتكل على الله، انا مستعد أروح للي بيطلع الشائعات لغاية عنده وأديله وردة، واقول له أبعد عني".