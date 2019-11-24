اضطرابات جديدة في كربلاء بين قوات الأمن ومتظاهرين

أفاد شهود عيان بأن 7 متظاهرين أصيبو بجروح مساء اليوم في موجة اضطرابات جديدة تشهدها محافظة كربلاء بين القوات الأمن والمتظاهرين.



وذكر الشهود في تصريحات صحفية أن "اشتباكات اندلعت مساء اليوم بين متظاهرين والقوات الأمنية عند مدخل مجلس محافظة كربلاء بعد أن حاولت إخراج المحتجين باستخدام قنابل الدخان المسيلة للدموع".



وأوضح الشهود أن "الاشتباكات شملت أيضا ساحة التربية، وأحرق محتجون إطارات السيارات ما أسفر عن إصابة 7 جرحى على الأقل".



وأكد الشهود أن "السلطات الأمنية قطعت التيار الكهربائي عن عدد من مناطق كربلاء ومازالت أصوات إطلاق الرصاص تسمع وسط المدينة وسط انتشار مكثف للقوات العراقية".



وعلى جانب آخر، تمكن مئات المتظاهرين مساء اليوم من إغلاق 4 جسور في محافظة ذي قار التي تشهد موجة اضطرابات أمنية واسعة بمناطق متفرقة بعد يوم دام سقط خلاله 3 قتلى وأكثر من 71مصابا.