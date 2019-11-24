مركز إبداع الإسكندرية يناقش "دندرة اللعنة المزيفة"

أقام مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم، ندوة لمناقشة رواية "دندرة اللعنة المزيفة" للكاتب دكتور أيمن حامد، بمقر المركز وسط الإسكندرية.



ناقشت الندوة الرواية التي تدور أحداثها فى رحاب معبد دندرة الواقع على الجانب الغربي من نهر النيل قبالة مدينة قنا، وتماهت روح بطلة الرواية مع حتحور ربة السماء والرقص والموسيقى وسيدة السعادة.



شارك في الندوة الدكتور محمد عبد الحميد خليفة أستاذ النقد الأدبى بجامعة دمنهور، وعضو اتحاد كتاب مصر، والناقدة الأدبية دكتورة كاميليا عبدالفتاح والأديب أحمد فضل شبلول.