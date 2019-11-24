الثني في القاهرة لتسريع عودة الليبيين المُهجّرين

عقد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، اليوم، في القاهرة مباحثات لتسريع عودة الليبيين المُهجّرين في مصر إلى بلادهم وتوفير احتياجاتهم.



وأوضحت الحكومة المؤقتة في بيان نقلته قناة 218 الليبية، مساء اليوم، أن المباحثات التي أجراها الثني بمقر إقامته في القاهرة، مع وزراء الصناعة والخارجية والشؤون الاجتماعية بحكومته، يأتي استمرارا لمتابعته ملف عودة المهجرين الليبيين في مصر إلى بلادهم طوعيا، برعاية الحكومة ضمن فتحها ملف المصالحة الوطنية وتطبيق قانون العفو العام.



وجدد البيان التأكيد على أن ليبيا لكل الليبيين وأنه يجب الحفاظ على كرامة المواطن الليبي أينما وجد.