وكالة الفضاء المصرية تكشف أسباب تأجيل إطلاق القمر "طيبة 1"

كشف محمد القوصي، الرئيس التنفيذي، لوكالة الفضاء المصرية، أسباب تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1".

وقال "القوصي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، إنه قبل إطلاق أي قمر صناعي، قائد منصة الإطلاق يجمع كل الفنيين أمامه ويسألهم عن مدى جاهزيتهم، مشيرًا إلى أنه هذا ما حدث خلال الجمعة الماضية في نفس توقيت إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، ولكن أحد لافنيين المسؤول عن تغذية الكهرباء قال إنه ليس جاهزًا للإطلاق، ولذلك تم التأجيل.

وأوضح أن صاروخ الإطلاق ليس له علاقة بالتأجيل، والقمر الصناعي جاهز للإطلاق، موضحًا أنه بعد إطلاق القمر بـ 34 دقيقة سينفصل القمر عن الصاروخ، وبعدها بعدة أيام يستقر القمر في مداره الذي سيظل فيه لمدة 15 عامًا، والذي يبعد عن الأرض بارتفاع 36 ألف كم.

وواصل أنه بعد 3 أشهر يمكن البدء في تلقي خدمات الاتصالات التليفونية، والإنترنت.