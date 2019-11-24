"تسلا": 150 ألف طلب لشراء الشاحنة الصغيرة الكهربائية الجديدة "سايبرترك"

أعلنت شركة تيسلا الأمريكية‭‭ ‬‬للسيارات، تلقيها حتى الآن ما يقرب من 150 ألف طلب لشراء الشاحنة الصغيرة الكهربائية الجديدة "سايبرترك" التي كشفت عنها في وقت متأخر الخميس الماضي.

وأضافت أنه بلغ عدد الطلبات على شاحنة سايبرترك 146 ألف طلب حتى الآن، مضيفا أنها تمت بدون أي إعلانات.

وشهد الكشف عن السيارة البيك أب انتكاسة عندما تحطم زجاج نوافذها "المصفح" في حفل التدشين الذي طال انتظاره.

وانتقد ماسك خلال حفل التدشين الذي اقيم في لوس انجليس تصميم وإمكانيات الشاحنات السائدة لكنه اهتز عندما تحطمت نوافذ الشاحنة الجديدة أثناء اختبارها.

