مؤلف "ألغام في منهج الإخوان": عناصر الجماعة يحتاجون لعلاج نفسي

قال الدكتور أحمد ربيع غزالي، مؤلف كتاب "ألغام في منهج الإخوان، إن جماعة الإخوان صنعت وهمًا شديدًا وعاشت فيه، وصدقوا أنه لن يطولهم أحد.



وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "الذين أجهزوا على الشهيد هشام بركات، بخطة عسكرية محكمة، ظنوا أنه لن يطولهم أحدًا، حتى بعدما حكم عليهم بالإعدام قالوا محدش هيطولنا احنا محصنين، وهو نفس ما قاله قاتل السادات، إنها محاكمات صورية ستنتهي إلى فوزي".



وأردف: "هم يرون أنه من خرج مجاهدًا في سبيل الله إما النصر أو الشهادة، فكان ظنهم أنه لا يمكن لأحد فض الاعتصام، لأننا أمام تنظيم مختل نفسيًا ويحتاج عناصره للعلاج النفسي".