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خبيرة ألمانية تكشف أفضل طرق علاج تجاعيد العين

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:25 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر إن سيروم العين يعد سلاحًا فعالًا لمحاربة التجاعيد والهالات السوداء، وإنه يتوغل في طبقات الجلد العميقة ليرطب البشرة حول العين ويمنحها مظهرًا مشرقًا يشع شبابًا وحيوية.

وأضافت فيشر أن سيروم العيون يحتوي على مواد فعالة مثل فيتامين سي وحمض الهيالورونيك والرتينول، والتي تعمل على تبطين البشرة حول العين وتفتيحها، مشيرة إلى أن السيروم يمتاز بقوام خفيف، ومن ثم تمتصه البشرة على نحو أسرع مقارنة بكريم العيون.

ويمكن الحصول على نتائج ملموسة بعد استخدام سيروم العيون يوميًا على مدار 3 أو 4 أسابيع.

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