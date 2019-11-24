سعر سيارة "بي إم دبليو M8" جران كوبيه 2020 وأبرز مواصفاتها

استعرضت شركة بي إم دبليو، مهارات سيارة M8 جران كوبيه 2020، خلال فعاليات معرض لوس أنجيلوس الدولي للسيارات.



ظهرت السيدان الرياضية عالية الأداء بشكل رسمي للمرة الأولى، وبهذا ستنضم تنضم إلى عائلة الشركة الألمانية تنافس سيارات مثل دودج تشارجر SRT هيلكات.



لا تختلف M8 جران كوبيه عن طراز الفئة الثامنة جران كوبيه الأساسي، لكن مع إضافات مميزة تعطي السيارة شكل رياضي، مثل السقف المصنوع من البلاستيك المدعم بألياف الكربون، وجنوط ألوي خفيفة الوزن مقاس 20 بوصة، وجناح رياضي، بالإضافة صدام خلفي شرس ونظام عادم بأربع فوهات.



مزودة بكل التجهيزات التي تعودنا على رؤيتها في طرازات M عالية الأداء، مثل مقاعد M Sport الرياضية، وعجلة قيادة M، ومقبض تنقيل فريد من نوعه، كما ستتميز مقصورة M8 شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وكذلك يأتي النظام الترفيهي مع شاشة مقاس 10.25 بوصة، بالإضافة لشاشة Head-Up Display، ولمسات من ألياف الكربون، وإضاءة محيطة، وشحن لاسلكي للجوال.



يعتمد على محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لترات يولد قوة 592 حصانا وعزم دوران 750 نيوتن-متر، ويرتبط المحرك مع ناقل حركة M Steptronic من 8 سرعات مع نظام دفع على جميع العجلات.



وستتسارع السيدان الخارقة من 0 إلى 100 كلمسا خلال 3.3 ثوانٍ، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كلمسا، وعندما تكون مزودة بحزمة M Driver الاختيارية ستزيد السرعة القصوى إلى 305 كلمسا.



تتوفر M8 جران كوبيه بإصدار Competition، الذي سيولد قوة 616 حصانا وسيتسارع من 0 إلى 100 كلمسا خلال 3.2 ثواني، في حين أن السرعة القصوى لن تتغير.



يتم إنتاج 400 نسخة منه فقط، وسيتميز بطلاء خارجي باللون الأخضر الألماسي مع لمسات باللون الذهبي النحاسي، مع جنوط فريدة ومقصورة بفرش جلد Merino.



ستصل بي إم دبليو M8 جران كوبيه 2020 للأسواق في بداية العام القادم، وسيبدأ سعرها العالمي من 130،000 دولار أمريكي.

