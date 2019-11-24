أكاديمية النسور للكاراتيه تعقد اختبارات نقل الأحزمة

اختتمت أكاديمية النسور للكاراتيه، اختباراتها بإشراف الكابتن أحمد إبراهيم، المدير الفني، بمدرسة طلعت حرب بعين شمس بحضور لجنة فنية برئاسة الكابتن حسن إبراهيم المختبر الدولى بالاتحاد المصري للكاراتيه والكابتن مجدي النقيب إداري منطقة القاهرة للكاراتيه وعدد من الرياضيين المهتمين باللعبة وأولياء أمور المتدربين.



وقال الكابتن أحمد إبراهيم، إن قطاع الكاراتيه يحظى باهتمام كبير من وزارة الشباب والرياضة، موضحا أن التدريب يسير وفقة خطة محكمة ووفقا للمعايير الدولية للعبة ولا يوجد أي محاباة أو مجاملة في الاختبارات وأن اللجنة المشكلة من الاتحاد تجري عملية فرز محكمة للمتدربين المنتقلين من حزام لآخر.



وأضاف أن المدربين يتم اختيارهم على أعلى مستوي من أجل نقل خبرات أفضل للناشئين الجدد وتضم الأكاديمية عدد من المدربين الخبرة وهم "أحمد خضر - أحمد عبدالعزيز - تامر فاروق - تامر رضا - ماهر رجب - يوسف أشرف".



وأوضح المدير الفني أن الاختبارات تتم كل 3 أشهر للانتقال من حزام إلى آخر، لافتا إلى أنه يتم التدريب 3 أيام في الأسبوع، كل حزام على حدة.



وقالت اللاعبة لوجين محمد السيد، الحاصلة على الحزام البرتقالي، إن رياضة الكاراتيه مهمة جدا لبناء جسم الإنسان وتزيد من اللياقة البدنية، وقدمت الشكر لكل المدربين الفنيين الذين اهتموا بتنمية مهارتها ولما يبذلوه من جهد كبير للنهوض باللعبة على مستوى منطقة القاهرة.



وتمنت اللاعبة البالغة من العمر 6 سنوات أن يتم تأهيلها للمشاركة في بطولة الجمهورية.