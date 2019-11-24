خاص.. وكالة الفضاء المصرية تعلن إطلاق "طيبة 1" غدًا
الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:12 م
هاجر رضاطباعة
كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن أن المحاولة الثانية لإطلاق القمر الصناعي طيبة 1 ستكون، غدًا الإثنين.
وقال القوصي في تصريح لـ"الدستور" إنه تم حل المشكلة الفنية، وبالفعل بدأ العد التنازلي لإطلاق القمر طيبة 1 في تمام الساعة 11 و8 ق مساء بتوقيت القاهرة.
يذكر أنه من المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من خمسة عشر عامًا بما يسهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.
وقال القوصي في تصريح لـ"الدستور" إنه تم حل المشكلة الفنية، وبالفعل بدأ العد التنازلي لإطلاق القمر طيبة 1 في تمام الساعة 11 و8 ق مساء بتوقيت القاهرة.
يذكر أنه من المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من خمسة عشر عامًا بما يسهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.