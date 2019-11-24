خاص.. وكالة الفضاء المصرية تعلن إطلاق "طيبة 1" غدًا

كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن أن المحاولة الثانية لإطلاق القمر الصناعي طيبة 1 ستكون، غدًا الإثنين.



وقال القوصي في تصريح لـ"الدستور" إنه تم حل المشكلة الفنية، وبالفعل بدأ العد التنازلي لإطلاق القمر طيبة 1 في تمام الساعة 11 و8 ق مساء بتوقيت القاهرة.



يذكر أنه من المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من خمسة عشر عامًا بما يسهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.