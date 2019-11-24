كرم جبر يوضح الفرق بين البوابة الإخبارية والمنصة الرقمية للأهرام

كشف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الفرق بين المنصة الرقمية الجديدة للأهرام وبين بوابة الأهرام الإخبارية، قائلًا: "إن المنصة الرقمية الجديدة للأهرام، تختلف عن بوابة الأهرام الإخبارية، حيث ستركز المنصة الجديدة على تقديم محتوى الإصدارات بنظام الوسائط المتعددة، مثل نسخ الإصدارات بصيغة بي دي إف، وكذلك الانفرادات التي تنشرها هذه الإصدارات".



وأضاف "جبر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى: "أن أرشيف الأهرام يضم كنوزًا مصورة، حيث يحتوي على نحو 6 ملايين صورة، إضافة إلى جميع إصدارات الجريدة التي تضم توثيقًا لتاريخ مصر الحديث".



وأوضح أن أرشيف الأهرام يضم مذكرات للرئيس الراحل أنور السادات وكتابات الكتاب الكبار نجيب محفوظ وإحسان عبدالقدوس وغيرهما من القامات، لافتًا إلى أن خدمات المنصة الرقمية كذلك ستضم راديو الأهرام، والتليفزيون التفاعلي، الذي يناقش أبرز قضايا السوشيال ميديا.



وتابع:" خدمات الموقع مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث سيجد القارئ أن الموقع يتلاءم مع رغباته، ويتعلم من سلوكه في كل مرة".