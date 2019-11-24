الرئيس التونسي: العالم يحتاج إلى مقاربة جديدة لإنهاء المظلمة بفلسطين

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأحد المجتمع الدولي إلى اعتماد مقاربة جديدة لحل القضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال سعيد في كلمة له بمناسبة إحياء ذكرى سقوط 12 عنصرا أمنيا في هجوم إرهابي منذ أربع سنوات، إن عبارات الشجب والاستنكار والتنديد ليست كافية لإنهاء معاناة الفلسطينيين.

وتابع سعيد: "إن العالم كله في حاجة إلى مقاربة جديدة تنهي هذه المظلمة تقوم على استرداد الحق السلمي، وعلى سلام حقيقي لا على سلام مفروض يفرض بالبطش والاستيطان والتشريد والعدوان".

وانتقد الرئيس التونسي في كلمته استمرار العدوان على قطاع غزة وضد الفلسطينيين بشكل عام.

واستطرد سعيد في كلمته "لماذا يقبل العالم هذا العدوان المستمر منذ عقود وهو الذي لم يقبل بإبادة شعوب، لماذا لا تتحرك الانسانية كلها قبل الدول لوضع حد لهذا التهجير والمحاولات المتلاحقة للإبادة".

وتابع الرئيس "إن شعبنا العربي في فلسطين قبل بالشرعية على نقائصها، ومع ذلك تداس هذه الشرعية".

كان الرئيس التونسي تعهد في حملته الانتخابية بأن لا يسمح بدخول سياح الى تونس بجوازات سفر اسرائيلية، كما وصف أي محاولة "للتطبيع الدبلوماسي مع اسرائيل "بالخيانة العظمى".

وتستقطب تونس سنويا الآلاف من اليهود لاحتفالات معبد الغربية بجزيرة جربة.