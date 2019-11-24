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إجراءات سودانية للقبض على رئيس حزب "المخلوع" إبراهيم غندور

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:01 م
إبراهيم غندور
إبراهيم غندور
عبير سليم
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أفادت صحيفة "الراكوبة نيوز" السودانية، نقلًا عن مصادر مطلعة، مساء اليوم الأحد، بأن إجراءات بدأت في النيابة العامة بإصدار مذكرة بالقبض وإيقاف في مواجهة رئيس حزب المؤتمر الوطني البائد، إبراهيم غندور.

وكان "غندور"الذي تقلد منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، دعا قبل يومين، إلى إقالة وزراء قوى إعلان الحرية والتغيير بالحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة برئاسة عبد الله حمدوك.

ووصف غندور السجال القائم بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، وأحزاب أخرى بأنه "سياسي بامتياز".

كما وصف دعوات حل حزب المؤتمر الوطني وتفكيك مؤسساته بالـ "الساذجة"، معتبرا إياها "محاولة من قوى الحرية والتغيير للانتقام السياسي".

ويأتي ذلك، في وقت قرر فيه مجلسي السيادة والوزراء في السودان، إنشاء لجنة تسمى "لجنة تفكيك نظام الإنقاذ"، ولها صفة "اعتبارية وقضائية"، بالإضافة لسلطات وصلاحيات تتعلق بـ"إلغاء أي وظيفة في أي جهاز حكومي او مفوضية او مؤسسة او شركة قطاع عام او أي من الأجهزة الحكومية أو مؤسسات الخدمة المدنية"، حسب ما نقلت صحيفة "صوت الهامش" السودانية، في وقت سابق من صباح اليوم.

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