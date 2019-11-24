قوات الأمن العراقية تستخدم الرصاص لتفريق المتظاهرين بكربلاء

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن قوات الأمن العراقية استخدمت الرصاص الحى لتفريق المتظاهرين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء.



وقبل قليل، طالبت هيئة حقوق الإنسان في البصرة بضرورة وقف نزيف الدم، واحترام مطالب المتظاهرين العراقيين.



وشهدت مدينة كربلاء جنوب العراق اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن في حي البلدية واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين.



كما أغلق المتظاهرون في محافظة ذي قار جنوبي العراق جسرين، وأقاموا السواتر عليهما، وقطعوا الطريق المؤدي إلى العاصمة بغداد.



من جانبها، أعلنت السلطات العراقية إصابة العشرات خلال مواجهات عمت عددا من المدن، وتركزت أعنفها في الجنوب، وتحديدا في البصرة وذي قار، كما وقعت اشتباكات في العاصمة بغداد، وفقا لسكاى نيوز عربية.