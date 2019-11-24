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سياسي

"مستقبل وطن" يواصل فعاليات دورة "الإدارة المحلية" بأسيوط

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:56 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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تواصل أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن، في محافظة أسيوط، فعاليات البرنامج التدريبي، تحت عنوان "الإدارة المحلية ودورها في عملية التنمية ومكافحة الفساد"؛ لإعداد كوادر قادرة على خوض الانتخابات المحلية المقبلة وذلك بقاعة بيت العائلة المصرية بمركز منفلوط.

ويستهدف التدريب شباب المركز على إدارة الحملات الانتخابية، والتعرف على النظام اللامركزي المحلي الذي أشار إليه الدستور، وتعريف الشباب بصلاحياتهم الجديدة ومنها "حق استجواب المسئولين، وعرض التشريعات والقوانين".

واستهل المحاضرون اليوم بشرح كيفية إدارة الحملات الانتخابية، وتم التركيز على شرح أهمية اللامركزية في الحكم المحلي بحضور نخبة من المحاضرين، وبحضور أمناء الأمانات النوعية بالمركز وأعضاء هيئة المكتب والسادة ممثلي الوحدات الحزبية بمركز ومدينة منفلوط.

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