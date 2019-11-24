رئيس الوطنية للصحافة يكشف خطة رقمنة المؤسسات الصحفية

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن رقمنة المؤسسات الصحفية هي بداية الإصلاح، سواء من الجانب المالي أو الإداري، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق نظام الرقمنة على جميع المؤسسات، معقبًا: "المنصة الرقمية لمؤسسة الأهرام ستحتاج إلى أعداد كبيرة من الصحفيين".



وأضاف "جبر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى: "أنهم يركزون في المنصة على كيفية تعامل وسائل الإعلام المصرية مع السوشيال ميديا"، مشيرًا إلى أن المنصة تحتوي على دليل القراء، بالإضافة إلى قسم يتعامل مع السوشيال ميديا، ومشاكل المواطنين.



كما أوضح أنه سيكون هناك التزام بجودة المواقع العالمية، متابعًا: "الإعلام المصري شيء قوي جدًا، في إيدينا قوة ضاربة".