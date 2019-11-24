السودان.. قمة مرتقبة بين "حمدوك" و"أفورقي" غدًا

أعلن إبراهيم إدريس السفير الأريتري لدى السودان، عن زيارة لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك للعاصمة الأريترية (أسمرا )، يلتقي خلالها الرئيس أسياس أفورقي، غدا الاثنين.



وأشار السفير في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc)، مساء اليوم، إلي أن أسمرا قدّمت دعوة رسمية لرئيس الوزراء السوداني لزيارتها بدعوة من الرئيس الأريتري.



وقال إدريس إن زيارة حمدوك تعتبر الأولى لإريتريا بعد تعيينه رئيسًا للوزراء، موضحا أن اللقاء الذي سيجمع رئيس الوزراء بالرئيس الأريتري؛ سيناقش العلاقات الثنائية بين البلدين وتسهيل حركة النقل والتجارة، فضلًا عن مناقشة مساهمة إريتريا في دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار بالسودان.



وأكد السفير الإريتري أن بلاده للحكومة الانتقالية الجديدة بالسودان من أجل عبوره إلي بر الأمان.