داليا مصطفى: كل امرأة ملاك حتى يأتي رجلًا ويحولها إلى شيطان

قالت الفنانة داليا مصطفى: "إن شخصية قسمت في مسلسل حواديت الشانزليزيه، محببة إلى قلبي كثيرًا؛ فهي زوجة مصرية أصيلة ورائعة في كل شيء حيث يستحيل أن يتم خيانتها".



وأضافت "مصطفى" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "كل يوم"، المُذاع على فضائية "on e" مع الإعلامي وائل الإبراشي: أن الشخصية كانت سوية للغاية حتى انقلبت إلى شيء مرعب بعد خيانتها، مضيفة: "دائما ًأقول أن كل ست هي ملاك بطبيعتها، حتى يأتي رجلًا ويحولها إلى شيطان".



وأوضحت أن شخصية قسمت مليئة بالتفاصيل، مؤكدة حبها لفترة الملك فاروق لما فيها من جمال ونقاء وشياكة.