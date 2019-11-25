حظك اليوم.. برج الحوت الإثنين 25 نوفمبر 2019
الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:08 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الحوت قالت:
مهنيًا: ترتبط بمواعيد على قدر كبير من الأهمية، ويتركز الضوء على الأعمال والإنجازات والتغييرات الحاصلة في المحيط المهني.
عاطفيًا: لا تحمّل الشريك هموم مشاغلك المهنية، فهو غير مسؤول عن أمور لا علاقة له بها من الأساس.
صحيًا: خفف كثيرًا من شرب المنبهات والكحول والمشروبات الغازية، فهي تسبب لك الأرق وآلامًا في المعدة.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.