حظك اليوم.. برج الحوت الإثنين 25 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الحوت قالت:





مهنيًا: ترتبط بمواعيد على قدر كبير من الأهمية، ويتركز الضوء على الأعمال والإنجازات والتغييرات الحاصلة في المحيط المهني.





عاطفيًا: لا تحمّل الشريك هموم مشاغلك المهنية، فهو غير مسؤول عن أمور لا علاقة له بها من الأساس.





صحيًا: خفف كثيرًا من شرب المنبهات والكحول والمشروبات الغازية، فهي تسبب لك الأرق وآلامًا في المعدة.



