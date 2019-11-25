حظك اليوم.. برج الدلو الإثنين 25 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الدلو قالت:





مهنيًا: لا تستسلم لمجرد سماعك انتقادات تطال طريقة عملك، فالشجرة المثمرة وحدها ترشق بالحجارة.





عاطفيًا: لديك قدرة على تقديم الكثير للحبيب من دون انتظار المقابل، وعلى الحبيب تقدير ذلك جيدًا لتكون الكفة متعادلة.





صحيًا: هذا اليوم قد يطرح بعض المشاكل الصحية، وبالرغم من الأخبار الجيدة حذار إهمال استقرارك الصحي فالظروف لا تضمن استقرارًا.



