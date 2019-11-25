حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 25 نوفمبر 2019
الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:11 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الجدي قالت:
مهنيًا: ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبدًا.
عاطفيًا: تضع أصبعك على قضية عاطفية وعلى ضرورة لإحداث تصحيحات أو الانتباه إلى تصرف الشريك تجاهك ولا سيما الأقوال التي يتفوه بها من دون تفكير.
صحيًا: لا تترك نفسك تنجرف وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام في المناسبات، وانتبه من الضغوط.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.