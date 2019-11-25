حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 25 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الجدي قالت:





مهنيًا: ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبدًا.





عاطفيًا: تضع أصبعك على قضية عاطفية وعلى ضرورة لإحداث تصحيحات أو الانتباه إلى تصرف الشريك تجاهك ولا سيما الأقوال التي يتفوه بها من دون تفكير.





صحيًا: لا تترك نفسك تنجرف وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام في المناسبات، وانتبه من الضغوط.



