حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 25 نوفمبر 2019
الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:14 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج القوس قالت:
مهنيًا: تظهر بعض الضغوط، ويسود جو من الارتباك والفوضى، والتأثيرات الضاغطة تشير إلى تحديات ومواضيع طارئة عديدة تتعلق بك وبزملائك.
عاطفيًا: لا تخلط بين العمل وبين علاقتك بالشريك فهو بحاجة إلى وجودك بقربه ليشعر بحبك له.
صحيًا: لا تتردد في إجراء فحص طبي شامل وخصوصًا إذا كنت تشعر بأن الكسل يسيطر عليك ونومك قليل.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.