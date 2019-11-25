حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 25 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج القوس قالت:





مهنيًا: تظهر بعض الضغوط، ويسود جو من الارتباك والفوضى، والتأثيرات الضاغطة تشير إلى تحديات ومواضيع طارئة عديدة تتعلق بك وبزملائك.





عاطفيًا: لا تخلط بين العمل وبين علاقتك بالشريك فهو بحاجة إلى وجودك بقربه ليشعر بحبك له.





صحيًا: لا تتردد في إجراء فحص طبي شامل وخصوصًا إذا كنت تشعر بأن الكسل يسيطر عليك ونومك قليل.



