حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 25 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: رغبتك في التقدم تصطدم ببعض العراقيل، لكن تصميمك يعيد تصويب الأمور في مجالك المهني، وتدفعك حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب المظلومين.



عاطفيًا: إذا كنت متمسكًا بوجهة نظرك، لا تتردّد في طرحها وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل ولا سيما أنك تنتقل من مرحلة عادية إلى مرحلة استثنائية.



صحيًا: احذر الضغوط والمسؤوليات الصعبة، الظروف تكون معاكسة لتطلعاتك وخطواتك، وتكثر المواجهات الحادة أو الحوادث والوعكات الصحية.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.