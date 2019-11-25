حظك اليوم.. برج العذراء الاثنين 25 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: راهن على هذا اليوم تصادف خلاله حلًا فوريًا أو عروضًا مهمة أو مكافأة أو موقعًا قويًا أو تقديرًا.



عاطفيًا: عليك مواجهة الوقائع كما هي مع الشريك، فالحقيقة غالبًا ما تكون ممرًا إلزاميًا.



صحيًا: حاول أن تمارس رياضة المشي باستمرار، فهذا يفيد كافة أنحاء الجسم.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.