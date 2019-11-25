حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 25 نوفمبر 2019
الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:20 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الأسد قالت:
مهنيًا: طباعك متقلبة وكلامك جارح، وتستاء من تصرّف أحد الزملاء وتجد نفسك امام ظروف مربكة، وتحزنك بعض التطورات، فحاول ألا تتوقف عند لحظات كهذه طويلًا.
عاطفيًا: تعيش خصومة مع أفراد العائلة، أو تغار على أحد المقرّبين من طرف ثالث تعتقد أنه يحاول اختطافه، بالإجمال يكون الجو العاطفي سلبيًا.
صحيًا: حاول أن توظف جهودك في سبيل تطوير قدراتك الصحية، فهذا يكون من أولوياتك في المرحلة المقبلة.
قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.