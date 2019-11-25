حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 25 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الأسد قالت:





مهنيًا: طباعك متقلبة وكلامك جارح، وتستاء من تصرّف أحد الزملاء وتجد نفسك امام ظروف مربكة، وتحزنك بعض التطورات، فحاول ألا تتوقف عند لحظات كهذه طويلًا.





عاطفيًا: تعيش خصومة مع أفراد العائلة، أو تغار على أحد المقرّبين من طرف ثالث تعتقد أنه يحاول اختطافه، بالإجمال يكون الجو العاطفي سلبيًا.





صحيًا: حاول أن توظف جهودك في سبيل تطوير قدراتك الصحية، فهذا يكون من أولوياتك في المرحلة المقبلة.



