حظك اليوم.. برج الجوزاء الاثنين 25 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:



مهنيًا: تتاح لك فرصة النجاح والتحليق، تجلب استثمارات ناجحة وتبدو قويًا، وتجد نفسك أمام مسؤوليات جديدة ومهمات إضافية تتعبك.



عاطفيًا: قد تشعر بالغربة او تلتبس عليك الأمور، فتعيش مشكلة جدية أو تتحفظ عن اتخاذ أي قرار يتعلق بـ مصيرك العاطفي.



صحيًا: تتوتر أعصابك وتصاب بانزعاجات مصدرها كثرة الحركة والمشاريع، خذ قسطًا من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.