حظك اليوم.. برج الحمل الاثنين 25 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: تؤدي دورًا مهمًا في جمع الشمل أو تقريب وجهات النظر أو التخفيف من أعباء بعض المحيطين، لكن أحذرك من تسرع أو تهور يؤدي إلى بعض الحوادث المؤسفة.



عاطفيًا: يوم ممتاز للتقارب ولبدء صفحة جديدة، لكن حذار تقلّب الأوضاع في اليومين المقبلين لأنّهما يحملان بعض التوتّرات من خلال مشاحنات أو اختلاف في الرأي.



صحيًا: لا تتردد لحظة في ممارسة الرياضات الخفيفة، ولا سيما السباحة حتى في هذا الشهر، المهم أن تبقى في نشاط رياضي ينعكس إيجابًا على وضعك الصحي.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.