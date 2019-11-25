حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 25 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي.



الحمل

مهنيًا: تؤدي دورًا مهمًا في جمع الشمل أو تقريب وجهات النظر أو التخفيف من أعباء بعض المحيطين، لكن أحذرك من تسرع أو تهور يؤدي إلى بعض الحوادث المؤسفة.

عاطفيًا: يوم ممتاز للتقارب ولبدء صفحة جديدة، لكن حذار تقلّب الأوضاع في اليومين المقبلين لأنّهما يحملان بعض التوتّرات من خلال مشاحنات أو اختلاف في الرأي.

صحيًا: لا تتردد لحظة في ممارسة الرياضات الخفيفة، ولا سيما السباحة حتى في هذا الشهر، المهم أن تبقى في نشاط رياضي ينعكس إيجابًا على وضعك الصحي.



الثور

مهنيًا: إذا رغبت في الحفاظ على موقعك ومكاسبك، عليك أن تكون أكثر جديّة من السابق.

عاطفيًا: أود التشديد على ضرورة اختيار الشخص المناسب وليس أوّل من تقع عليه العين، كن منطقيًا أيضا وشغل عقلك.

صحيًا: تجنّب الجدال وإثارة المتاعب، أدعوك إلى استباق الأمور وإلى حل كل خلاف فورا وفي حينه.



الجوزاء

مهنيًا: تتاح لك فرصة النجاح والتحليق، تجلب استثمارات ناجحة وتبدو قويًا، وتجد نفسك أمام مسؤوليات جديدة ومهمات إضافية تتعبك.

عاطفيًا: قد تشعر بالغربة أو تلتبس عليك الأمور، فتعيش مشكلة جدية أو تتحفظ عن اتخاذ أي قرار يتعلق بمصيرك العاطفي.

صحيًا: تتوتر أعصابك وتصاب بانزعاجات مصدرها كثرة الحركة والمشاريع، خذ قسطا من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك.



السرطان

مهنيًا: أدعوك إلى تعزيز التحالفات والصداقات وعدم البقاء وحيدًا، هذه فرصتك الثمينة لكسر القيود والتحرّر من العوائق النفسية وغيرها، مهما يكن مجال اختصاصك.

عاطفيًا: إذا كنت خاليًا تشعر بالحاجة القصوى إلى الحب، وعيش مغامرة عاطفية غير اعتيادية، أو لكي تعرف استقرارا إذا كنت على علاقة بشخص يرضيك.

صحيًا: أنت متعب وتحتاج إلى الكثير من الانتباه لصحتك، فما عليك سوى أخذ قسط طويل من الراحة، فالأسباب التي تصيبك بالوهن الذي تشعر به كثيرة لكنها تختفي أسرع مما تتوقع.



الأسد

مهنيًا: طباعك متقلبة وكلامك جارح، وتستاء من تصرّف أحد الزملاء وتجد نفسك امام ظروف مربكة، وتحزنك بعض التطورات، فحاول ألا تتوقف عند لحظات كهذه طويلا.

عاطفيًا: تعيش خصومة مع أفراد العائلة، أو تغار على أحد المقرّبين من طرف ثالث تعتقد أنه يحاول اختطافه، بالإجمال يكون الجو العاطفي سلبيا.

صحيًا: حاول أن توظف جهودك في سبيل تطوير قدراتك الصحية، فهذا يكون من أولوياتك في المرحلة المقبلة.



العذراء

مهنيًا: راهن على هذا اليوم تصادف خلاله حلًا فوريًا أو عروضًا مهمة أو مكافأة أو موقعًا قويًا أو تقديرًا.

عاطفيًا: عليك مواجهة الوقائع كما هي مع الشريك، فالحقيقة غالبا ما تكون ممرًا إلزاميًا.

صحيًا: حاول أن تمارس رياضة المشي باستمرار، فهذا يفيد كافة أنحاء الجسم.



الميزان

مهنيًا: أجواء العمل المريحة تساعد في إنجاز الأعمال المطلوبة منك على أكمل وجه، وتحقيق نتائج باهرة وغير متوقعة.

عاطفيًا: لا تتصرف مع الشريك بجفاء، التطورات كثيرة في العلاقة بينكما بعد الأجواء الإيجابية السائدة حاليًا.

صحيًا: بفضل العلاج الناجح والفعال الذي وصفه لك طبيبك، تتخلص من الآلام التي كانت تصيب كامل جسمك.



العقرب

مهنيًا: رغبتك في التقدم تصطدم ببعض العراقيل، لكن تصميمك يعيد تصويب الأمور في مجالك المهني، وتدفعك حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب المظلومين.

عاطفيًا: إذا كنت متمسكًا بوجهة نظرك، لا تتردّد في طرحها وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل ولا سيما أنك تنتقل من مرحلة عادية إلى مرحلة استثنائية.

صحيًا: احذر الضغوط والمسؤوليات الصعبة، الظروف تكون معاكسة لتطلعاتك وخطواتك، وتكثر المواجهات الحادة أو الحوادث والوعكات الصحية.



القوس

مهنيًا: تظهر بعض الضغوط ويسود جو من الارتباك والفوضى، والتأثيرات الضاغطة تشير إلى تحديات ومواضيع طارئة عديدة تتعلق بك وبزملائك.

عاطفيًا: لا تخلط بين العمل وبين علاقتك بالشريك فهو بحاجة إلى وجودك بقربه ليشعر بحبك له.

صحيًا: لا تتردد في إجراء فحص طبي شامل وخصوصا إذا كنت تشعر بأن الكسل يسيطر عليك ونومك قليل.



الجدي

مهنيًٍا: ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبدا.

عاطفيًا: تضع اصبعك على قضية عاطفية وعلى ضرورة لإحداث تصحيحات أو الانتباه إلى تصرف الشريك تجاهك ولا سيما الأقوال التي يتفوه بها من دون تفكير.

صحيًا: لا تترك نفسك تنجرف وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام في المناسبات، وانتبه من الضغوط.



الدلو

مهنيًا: لا تستسلم لمجرد سماعك انتقادات تطال طريقة عملك، فالشجرة المثمرة وحدها ترشق بالحجارة.

عاطفيًا: لديك قدرة على تقديم الكثير للحبيب من دون انتظار المقابل، وعلى الحبيب تقدير ذلك جيدا لتكون الكفة متعادلة.

صحيًا: هذا اليوم قد يطرح بعض المشاكل الصحية، وبالرغم من الاخبار الجيدة حذار إهمال استقرارك الصحي فالظروف لا تضمن استقرارا.



الحوت

مهنيًا: ترتبط بمواعيد على قدر كبير من الأهمية، ويتركز الضوء على الأعمال والإنجازات والتغييرات الحاصلة في المحيط المهني.

عاطفيًا: لا تحمّل الشريك هموم مشاغلك المهنية، فهو غير مسؤول عن أمور لا علاقة له بها من الأساس.

صحيًا: خفف كثيرًا من شرب المنبهات والكحول والمشروبات الغازية، فهي تسبب لك الأرق وآلاما في المعدة.