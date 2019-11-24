صلاح حسب الله: من المتوقع إجراء انتخابات المجالس المحلية 2021

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنه من الصعب إجراء انتخابات المحليات ومجلس الشيوخ والنواب العام القادم.



وأضاف "حسب الله" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن الأولوية في الانتخابات ستكون للمحليات والشيوخ.



وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية يضم 157 مادة، ولائحته التنفيذية تستغرق وقتًا طويلًا، لافتًا إلى أنه من المتوقع إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية 2021.