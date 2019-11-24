بتر ساق وذراع عامل عقب سقوطه أسفل قطار الصعيد

أصيب عامل ببتر في الساق والذراع اليمنى إثر سقوطه أسفل عجلات قطار الصعيد بمحطة الجيزة.



تلقت غرفة النجدة بسقوط شاب أسفل قطار بمحطة الجيزة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنيّة من قسم شرطة الجيزة وشرطة النقل والمواصلات؛ لفحص البلاغ.



تبين من الفحص الأوّلى بقيادة العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة أن المصاب عامل من محافظة المنيا وأثناء استقلاله القطار لعودته لبلدته انزلقت قدمه ليسقط على القضبان أسفل عجلات القطار، ليصاب ببتر في قدمه اليمنى وذراعه اليمنى وتم نقله لمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة للنيابة العامة للتحقيق.