نتائج أعمال تقييم مسابقة الإذاعة والمسرح الطلابي بأزهر أسوان

استكملت أعمال تقييم مسابقة الإذاعة المدرسية، والمسرح الطلابي، اليوم، لمعاهد إدارة أسوان، بمشاركة معهد فتيات الإعدادي الثانوي النموذجي.



وأسفرت نتائج مسابقة الإذاعة المدرسية للمرحلة الابتدائية بنين على مستوى منطقة أسوان الأزهرية، عن فوز معهد الفتح المبين الإبتدائي بالمحمودية بالمركز الأول، وفى المرحلة الإعدادية فاز معهد أسوان اﻹعدادي بالمركز الأول، بينما فى المرحلة الثانوية فاز معهد الإمام متولي الشعراوي بالمركز الأول.



وبالنسبة للفتيات فى نفس المسابقة فاز بالمركز الأول معهد الفتح المبين اﻹبتدائي بالمحمودية، وفى المرحلة الإعدادية فاز معهد فتيات أسوان بالمركز الأول، وفاز بالمركز الأول في المرحلة الثانوية معهد فتيات الطوناب.



أما فى مسابقة المسرح الطلابي للبنين فاز معهد أسوان الثانوي بالمركز الأول، وفى مسابقة الفتيات فى المرحلة اﻹعدادية فاز بالمركز الأول معهد فتيات إدفو اﻹعدادي الثانوي، وفاز بالمركز الأول في المرحلة الثانوية معهد فتيات نصر النوبة الثانوي.



وسيتم اشتراك المعاهد الفائزة بالمركز الأول على مستوى منطقة أسوان الأزهرية، بالتقييم النهائي لمسابقة الإذاعة المدرسية، والمسرح الطلابي، للبنين والفتيات، لجميع المراحل التعليمية، الذي سيقام الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر 2019.



وحضر التقييم كل من: أبوبكر محمد، الموجه الأول للتربية الإجتماعية بإدارة أسوان، إيمان الراوي مسئول نشاط الفتيات بالمنطقة، وعبير محمود، عضو مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية.