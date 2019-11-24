إعادة بناء جمجمة أحفورية لفيل تعود إلى مليونى عام

رفع الستار في جامعة زنجان الإيرانية، عن جمجمة أحفورية لفيل ماموث تعود إلى أكثر من مليوني عام تمت إعادة بناؤها في الجامعة.



والجمجمة هي لحيوان كان يعيش قبل حوالي مليوني عام، في أراضي مدينة بيله سوار التابعة لمحافظة أردبيل، وتم العثور على احفورية الجمجمة هناك ومن ثم إرسالها الى جامعة زنجان لإعادة بنائها. وعادة كان يبلغ ارتفاع هذه الفيلة 3 أمتار ووزنها 10 أطنان.



وفي حديث للصحفيين، قال الدكتور مجيد ميرزائي، المشرف على مشروع إعادة بناء الجمجمة في جامعة زنجان، إن الجمجمة الاحفورية تعود لفصيلة فيلة "ماستودوني كواترنري" (الحقبة الجيولوجية الرابعة)، حيث تم إنتاج قالب مطابق للاحفورة ومن ثم إجراء عمليات البناء الأصلية للجمجمة بدقة ومهنية عالية.

وأشار الدكتور إلى أنه، تم استخدام برامج كمبيوترية خاصة لتنفيذ المشروع.