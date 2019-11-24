وفد الفيوم ينظم دورات تدريبية وتثقيفية للشباب

عقدت لجنة الشباب بحزب الوفد بالفيوم برئاسة أسامه أحمد، مساء اليوم، اجتماعا لمناقشة عدد من الموضوعات منها المشاركة في مبادرات الوفد المتنوعة، والاستعداد لخوض الاستحقاقات السياسية المقبلة، ذلك تحت رعاية عبد العظيم الباسل رئيس اللجنة العامة للوفد بالفيوم.



وناقش المجتمعون تفعيل مبادرة الوفد مع الناس، وحصر عدد من المشاكل بالقرى داخل المراكز والتواصل مع المسئولين للعمل على حلها.



وأعلنت اللجنة عن بدء سلسلة لقاءات تثقيفية لشباب الحزب خلال الفترة القادمة، بحضور الدكتور ربيع السيسي رئيس لجنة الوفد بمركز طامية وكبير المذيعين بالإذاعة المصرية، بالإضافة إلى تنفيذ عدة دورات تدريبية للشباب بالمحافظة.



حضر اللقاء الدكتور مصطفى حمزة نائب رئيس اللجنة، وعبد الرحمن فريد سكرتير عام اللجنة، ومصطفى الشرنوبي، وايه علاء ومحمد عبد الجيد، وهاني الجندي، وعبد الرحمن الدسوقي، ومصطفى دياب، وعهد محمد، ومحمد حسن، واحمد محمود، ومحمد إسلام.