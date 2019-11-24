متحدث "النواب": النائب الفردي هو الجسر المتواصل مع الشارع

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن قانون الانتخابات البرلمانية سيخضع لحوار وجلسات استماع لجميع القوى السياسية.



وأضاف خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، "هناك من يريد الانتخابات البرلمانية تكون بنظام القائمة وهناك من يريد أن تكون فرديا".



وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، أن النائب الفردي هو الجسر المتواصل مع الشارع.