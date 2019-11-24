"الزراعة" تكشف عن تفاصيل زيادة سعر تذكرة حديقة الحيوان

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن زيادة تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة إلى 65 جنيهًا، سيقتصر فقط على يوم الثلاثاء لتعظيم مواردها.



وأضافت "محرز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم شراء حيوانات جديدة من بينها: "فيل وخرتيت وزرافة بحديقة الحيوان".



وأوضحت أن شراء الفيل الواحد لحديقة الحيوان يبلغ 300 ألف دولار، مضيفة: "نحتاج 50 مليون جنيه لتطوير حديقة الحيوان في المرحلة الأولى فقط.



وتابعت:" تغذية الحيوانات بالحديقة تمثل لنا المشكلة الأكبر في التكلفة".



وأكدت نائب وزير الزراعة أن سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان بـ 5 جنيهات ما عدا الثلاثاء بـ 65 جنيهًا.