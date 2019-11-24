موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

بدأ الموسيقار الراحل عمار الشريعي حياته الفنية كعازف على آلة الأكورديون لمدة ثلاث سنوات في فرقة صلاح عرام، وعن طريق الصدفة تحوّل إلى العزف على آلة الأورج لتأخر الموسيقار هاني مهني في أحد الأيام.

يروي"الشريعي" أن رئاسة الجمهورية طلبت فرقة صلاح عرام الموسيقية لتنظيم حفل للرئيس الليبي عمار القذافي، وبدأت الليلة بصوت الفنان محمد العزبي.

في أثناء الغناء توجه شخص طويل البنية للموسيقار عمار الشريعي، وعرّف نفسه بأنه أحد ضباط الرئاسة الليبية، وطلب منه أن يترك العزف ويتجه إلى الصف الأول في مقاعد الضيوف"العقيد طلب إن أنت تنزل".

يقول"الشريعي" في حوار له :"قعدت في الصف الأول، ولو كان في وزراء كنت أنا قاعد جنبهم، لكن 3 دقايق وقعد جنبي شخص وقال لي: أنا أخوك معمر، وجيتلك عشان متفهمنيش غلط".

واصل"القذافي" حديثه لعمار الشريعي، واعترف له بأن أزمته مع الآلة الموسيقية التي يعزف بها"الآلة اللي إنت بتعزف بيها آلة غربية، آلة استعمارية".

قصد الرئيس الليبي"الأورج" قائلًا للموسيقار عمار الشريعي:"أنا لا أتصور أن مواطن مصري شريف زيك يعزف عليها"، ليرد "الشريعي": "طب أنا معرفش آلة غير دي، أعمل إيه؟" فأجابه القذافي":"خلاص، خلاص، تتعلم ربابة على حسابي".