بعد مقال "شيء من الخوف".. الباز يوجه رسالة قوية لـ مفيد فوزي





وصف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقال الكاتب والإعلامي الكبير مفيدي فوزي بعنوان "شيء من الخوف"، بالغريب، وأنه لا يصب إلا في مصلحة المنصات المعادية.وتعجب "الباز"، من أن يكتب مفيد، وهو له تجربة عريضة في الصحافة المصرية والإعلام المصري، مقالًا ينتقص من قدر الإعلام المصري، بشكل واضح، ويندرج ضمن مخطط واضح لاستهداف البلد.وقال "الباز": "الإعلام لسان الدولة ولسان الناس، والدولة في حالة حرب، يسعى الأعداء لإفقادها سلاحها، ويعمدون إلى تشويه الإعلام والانتقاص منه طوال الوقت".وعقب "الباز"، على جملة فوزي "ليس طبيعيًا أن تتولى أجهزة المخابرات ملفًا مثل الإعلام"، قائلًا: "لديك نقص في المعلومات بدرجة كبيرة جدًا، وزلت قدمك إلى ما يريد البعض ترسيخه خارج مصر وداخل مصر، أن الإعلام يأتي له الإسكريبت جاهزًا، وأنه لا أحد يقول شيئا من عنده، وأن الشخصيات التي يستضيفونها مفروضة عليهم، وأن هناك أناسًا ممنوعين من الظهور في الإعلام، فالصورة ليست بهذا الشكل على إطلاقها".وأشار "الباز"، إلى واقعة مذيعة "إكسترا نيوز" التي أنهت قراءة البيان بجملة تم إرساله من سامسونج، والتي استدل بها البعض على أن الإعلام يُدار من جروبات، موضحًا أن الإعلام في كل مكان في العالم وفي أمريكا وألمانيا، يتم إرسال الأخبار والبيانات من المصادر قديمًا عبر الفاكس، والآن عبر الواتس آب.وأردف "الباز": "مفيد فوزي زلّت قدمه، فكيف يتحدث بهذه الطريقة عن الإعلام، وهو يعرف كيف تُدار المسألة؟".وأكد "الباز"، أن الإعلام لدى جهاز المخابرات العامة يتساوى مع الزراعة والتجارة والأسواق، ملف من الطبيعي أن يتابع ما يحدث فيه، كما يتابع كل شيء.ووجه الباز، رسالة لمفيد فوزي، قائلًا: "بهذا المقال حضرتك تخرج من إطار الأستاذية التي نكنها لك لأشياء أخرى".