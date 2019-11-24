قافلة طبية للكشف على مرضى الجفيرة والعوامة بمطروح

أنهت مديرية الصحة بمطروح، الأحد، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية الجفيرة وزاوية العوامة بمدينة الضبعة حيث إنه تم توقيع الكشف الطبى على 490 مريضًا.



قال الدكتور عبدالحميد روتان، القائم بأعمال وكيل مديرية الصحة، إن تضمنت القافله الطبية الكشف علي 490 مريضًا كالآتي:"عيادة الباطنة 137 مريضًا، عيادة الأطفال 225 مريضًا، عيادة النسا 15 مريضًا، عيادة الجراحة 98 مريضًا، تحاليل طبية 76 مريضًا، قياس ضغط وسكر 31 مريضًا، تثقيف صحي 73 مريضًا، واستبيان 43 مريضًا".



أضاف القائم بأعمال وكيل صحة مطروح أن تلك القافلة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة لكل مواطن" تحت رعاية محافظ مطروح، وتابع أن "مديرية الصحة تسعي جاهده لتقديم كافة الخدمات الطبية المتميزة لأهالي المحافظة".